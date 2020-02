Брэд Питт на церемонии вручения «Оскара» пошутил про импичмент Трампа

Голливудский актер Брэд Питт на церемонии вручения премии «Оскар» в воскресенье вскользь упомянул тему несостоявшегося импичмента президента США Дональда Трампа.

Держа в руках «Оскара», который Брэд Питт получил как лучший актер второго плана за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), он обратился к залу: «Мне сказали, что у меня есть только 45 секунд [на выступление], что на 45 секунд больше, чем Сенат предоставил Джону Болтону в процессе импичмента президента Трампа».

Болтон, бывший помощник Трампа по национальной безопасности, мог стать крупным свидетелем на процессе, но так и не был вызван в Сенат. «Вот я и думаю, может, Квентину надо снять фильм и об этом, когда взрослые в конце поступают правильно», — добавил актер.

Фильм «Однажды… в Голливуде» основан на реальных событиях, однако Тарантино предложил альтернативную развязку трагической истории.

После церемонии актер в беседе с журналистами пояснил, что «был сильно разочарован» событиями минувшей недели, в течение которой Сенат оправдал Дональда Трампа. «Я думаю, что нельзя оставлять просто так факт, когда искусство выигрывать сомнительными, хотя и не запрещенными приемами, одерживает верх над правильными вещами, — приводит телеканал Fox News слова Питта. — И я очень серьезно к этому отношусь».

В своей торжественной речи Брэд Питт также упомянул своих детей от брака с актрисой Анджелиной Джоли. У пары три дочери и трое сыновей, которые, как сказал актер, «придают смысл всему», что он делает. Брэду Питту уже вручали «Оскар» в 2014 году, но лишь как одному из продюсеров фильма «12 лет рабства» (12 Years a Slave, 2013).(ТАСС)