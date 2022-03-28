Главное и самое обсуждаемое событие дня — 94 церемония вручения кинопремии «Оскар».
# предлагает читателям главные моменты состоявшегося в Лос — Анджелесе события.
Те, кто следил за церемонией в прямом эфире знают, что скучать в этот раз зрителям не пришлось, да и было некогда: ночь киноманов выдалась богатой на события и происшествия.
Но обо всем — по порядку, а значит, с драки:
из-за неудачной шутки ведущего церемонии, актера Криса Рока, который обратил внимание на «очень короткую» прическу супруги Уилла Смита Джады Пинкетт-Смит, которая недавно призналась в том, что страдает от аутоиммунного заболевания алопеции, в результате которого теряет волосы.
Женщина заявила, что больше не будет скрывать своей болезни. Шутка Криса Рока оказалась более чем неуместной, за что актер в прямом смысле получил удар от Уилла Смита, который поднялся на сцену, сделал свое дело и мирно вернулся на свое место.
Чуть позже Смит все же решил извиниться за свой поступок. Видимо, полученный «Оскар» смягчил сердце и нервы актера, вновь поднявшегося на сцену, на этот раз получать награду за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард».
Смит расплакался, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж в фильме — Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.
«Я хочу быть посланцем добра и заботы, и я хочу извиниться перед академией и всеми остальными номинантами», — сказал Смит.
Минуту славы получила на церемонии и Украина. Организаторы призвали привлечь внимание к происходящим в этой стране событиям минутой молчания.
А вот анонсированного выступления президента Украины Владимира Зеленского на церемонии, несмотря на актерское прошлое политика, так и не случилось. И это – невзирая на Шона Пенна, который обещал устроить бойкот «Оскару», а также уничтожить свою награду, если на премии не дадут выступить Владимиру Зеленскому.
Как передает The New York Post, Зеленский собирался выступить с речью на «Оскаре», готовил ее, а его помощники вели переговоры на этот счет с Академией кинематографических искусств и наук.
Ситуацию вновь попытался разрядить наделавший много шума Уилл Смит:
«Шон сейчас увлечен тем, чем он увлечен. Я бы ему сказал: «Шон, брат, не уничтожай свою статуэтку, ладно? Дай ее мне. У меня нет «Оскара». Я уберу с нее твое имя и напишу свое».
Но, все хорошо, что хорошо кончается. У Уилла Смита теперь свой собственный «Оскар», а мировые СМИ потихоньку забывают о драке, переключаясь на обсуждение модных нарядов и самых стильных див красной дорожки.
Ну и главное: заветную статуэтку за лучший фильм получила картина «CODA: Ребенок глухих родителей». Приз за лучшую женскую роль получила Джессика Честейн за роль в ленте «Глаза Тэмми Фэй».
Фильм «Боксбалет» российского режиссера Антона Дьякова остался без награды.
Ниже – информация для тех, кто все же предпочитает скандалам и интригам любовь к кинематографу:
Лучшая актриса второго плана — Ариана Дебос, «Вестсайдская история»
Лучший актёр второго плана — Трой Коцура, «CODA: Ребёнок глухих родителей»
Лучший звук — «Дюна»
Лучший саундтрек — «Дюна»
Лучший монтаж — «Дюна»
Лучший анимационный фильм — «Энканто»
Лучший фильм на иностранном языке — «Сядь за руль моей машины»
Лучшие костюмы — «Круэлла»
Лучший документальный фильм — «Королева баскетбола»
Лучший анимационный короткометражный фильм — «Стеклоочиститель»
Лучший короткометражный фильм — «Долгое прощание»
Лучший оригинальный сценарий — «Белфаст»
Лучший документальный фильм — «Лето соула»
Лучший режиссёр — Джейн Кэмпион, «Власть пса»