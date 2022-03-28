Главное и самое обсуждаемое событие дня — 94 церемония вручения кинопремии «Оскар».

# предлагает читателям главные моменты состоявшегося в Лос — Анджелесе события.

Те, кто следил за церемонией в прямом эфире знают, что скучать в этот раз зрителям не пришлось, да и было некогда: ночь киноманов выдалась богатой на события и происшествия.

Но обо всем — по порядку, а значит, с драки:

из-за неудачной шутки ведущего церемонии, актера Криса Рока, который обратил внимание на «очень короткую» прическу супруги Уилла Смита Джады Пинкетт-Смит, которая недавно призналась в том, что страдает от аутоиммунного заболевания алопеции, в результате которого теряет волосы.

Женщина заявила, что больше не будет скрывать своей болезни. Шутка Криса Рока оказалась более чем неуместной, за что актер в прямом смысле получил удар от Уилла Смита, который поднялся на сцену, сделал свое дело и мирно вернулся на свое место.

Чуть позже Смит все же решил извиниться за свой поступок. Видимо, полученный «Оскар» смягчил сердце и нервы актера, вновь поднявшегося на сцену, на этот раз получать награду за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард».

Смит расплакался, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж в фильме — Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.

«Я хочу быть посланцем добра и заботы, и я хочу извиниться перед академией и всеми остальными номинантами», — сказал Смит.

Минуту славы получила на церемонии и Украина. Организаторы призвали привлечь внимание к происходящим в этой стране событиям минутой молчания.

А вот анонсированного выступления президента Украины Владимира Зеленского на церемонии, несмотря на актерское прошлое политика, так и не случилось. И это – невзирая на Шона Пенна, который обещал устроить бойкот «Оскару», а также уничтожить свою награду, если на премии не дадут выступить Владимиру Зеленскому.

Как передает The New York Post, Зеленский собирался выступить с речью на «Оскаре», готовил ее, а его помощники вели переговоры на этот счет с Академией кинематографических искусств и наук.

Ситуацию вновь попытался разрядить наделавший много шума Уилл Смит:

«Шон сейчас увлечен тем, чем он увлечен. Я бы ему сказал: «Шон, брат, не уничтожай свою статуэтку, ладно? Дай ее мне. У меня нет «Оскара». Я уберу с нее твое имя и напишу свое».

Но, все хорошо, что хорошо кончается. У Уилла Смита теперь свой собственный «Оскар», а мировые СМИ потихоньку забывают о драке, переключаясь на обсуждение модных нарядов и самых стильных див красной дорожки.

Ну и главное: заветную статуэтку за лучший фильм получила картина «CODA: Ребенок глухих родителей». Приз за лучшую женскую роль получила Джессика Честейн за роль в ленте «Глаза Тэмми Фэй».

Фильм «Боксбалет» российского режиссера Антона Дьякова остался без награды.

Ниже – информация для тех, кто все же предпочитает скандалам и интригам любовь к кинематографу:

Лучшая актриса второго плана — Ариана Дебос, «Вестсайдская история»

Лучший актёр второго плана — Трой Коцура, «CODA: Ребёнок глухих родителей»

Лучший звук — «Дюна»

Лучший саундтрек — «Дюна»

Лучший монтаж — «Дюна»

Лучший анимационный фильм — «Энканто»

Лучший фильм на иностранном языке — «Сядь за руль моей машины»

Лучшие костюмы — «Круэлла»

Лучший документальный фильм — «Королева баскетбола»

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Стеклоочиститель»

Лучший короткометражный фильм — «Долгое прощание»

Лучший оригинальный сценарий — «Белфаст»

Лучший документальный фильм — «Лето соула»

Лучший режиссёр — Джейн Кэмпион, «Власть пса»