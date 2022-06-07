Актер Брэд Питт в рамках судебного разбирательства обвинил свою бывшую жену Анджелину Джоли в том, что она намеренно продала свою долю в винодельне Miraval русскому алкогольному магнату Юрию Шефлеру, чтобы отомстить экс-супругу, передает Daily Mail.

«Джоли знала об этом и намеревалась сделать так, чтобы Шефлер и его аффилированные лица попытались контролировать бизнес, построенный Питтом, а также подорвать инвестиции артиста в Miraval», — отметили в суде.

Питт был возмущен тем, что в 2021 году Джоли тайно продала свою долю в Miramal Шефлеру. По данным СМИ, российский олигарх изначально имел «ядовитые намерения» и намеревался полностью завладеть бизнесом голливудского актера. Юристы Питта предположили, что Джоли специально пошла на такой шаг, потому что была расстроена из-за предварительного решения суда о предоставлении бывшим супругам равной опеки над их детьми. Сообщается, что Джоли планировала воспитывать всех пятерых детей самостоятельно. (gazeta.ru)