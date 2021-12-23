В Баку открылись новые выставки – в Центре Гейдара Алиева зрители могут насладиться работами бразильской художницы Нины Пандольфо, работающей в жанре стрит-арт под названием «Благодарность» (Gratitude), а в Азербайджанском национальном музее искусств представлен вернисаж, посвященный 100-летию выдающегося живописца и графика, обладателя Государственной премии СССР, кавалера государственных орденов, народного художника СССР Микаила Абдуллаева.

Нина Пандольфо родилась в 1977 году в Бразилии. Ее произведения стали неотъемлемой частью бразильского граффити-сообщества 90-х годов, сыграв неоценимую роль в демонстрации искусства граффити в музеях и галереях.

Ее работы экспонировались в США и Европе.

В 2007 году Нина Пандольфо вместе с известными бразильскими райтерами раскрасила фасад и башню 800-летнего шотландского замка Кельбурн. Этот проект был включен в список «10 лучших образцов стрит арта» 2011 года.

«Благодарность» — это выставка, отражающая идею всемерной благодарности.

Это неземное чувство, возвышающее нас на более высокий уровень. Оно учит нас делиться, объединяться, слышать других.

Это чувство вызывает улыбку в наших глазах, оно связывает нас с другими людьми и с жизнью уникальным и тесным образом», — сказала художник на открытии выставки в Баку.

В экспозиции – работы, посвященные женщинам различного этнического происхождения, олицетворяющим мультикультуральность мира. Также на выставке представлены граффити — инсталляциями Нины Пандольфо.

Церемонию открытия выставки посетили вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус. Выставка продолжит свою работу до 19 июня 2022 года.

Выставка «С любовью к жизни Микаил Абдуллаев» в Национальном музее искусств отражает национально-духовные ценности, древнюю историю нашего народа, неповторимые красоты нашего края.

В экспозицию вошли около 190 картин и графических произведений из коллекций Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанской художественной галереи и Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры.

Выставка отражает яркий творческий путь Микаила Абдуллаева, знакомит публику с многогранной творческой деятельностью мастера.

Один из главных лейтмотивов творчества Микаила Абдуллаева является труд.

Художник относится с особой любовью к трудолюбивым людям, которые являются героями его произведений, отражая сельскую жизнь во всей ее реальности. Наряду с пейзажами художник создает различные полотна, изображающие природу и быт многих стран, по которым он путешествует.

Микаил Абдуллаев оформил зал станции метрополитена «Низами» — его знаменитые мозаичные панно на основе сюжетов произведений Низами и портрет самого Низами являются своеобразным символом бакинского метрополитена.