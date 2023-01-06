Правительство Бразилии решило возобновить участие в работе Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) после трехлетнего перерыва. Об этом в своем Twitter сообщил бразильский МИД.

Как говорится в сообщении, Бразилия сегодня объявила странам — членам данного сообщества «о своем полном и немедленном присоединении ко всем политическим и техническим инстанциям механизма».

Внешнеполитическое ведомство также заявило, что президент Бразилии Лула да Силва по приглашению аргентинского коллеги Альберто Фернандеса, который является временно исполняющим обязанности председателя форума, поучаствует в VII саммите СЕЛАК, который состоится в Буэнос-Айресе 24 января.