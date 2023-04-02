Беспилотный летательный аппарат Bayraktar AKINCI производства турецкой компании Baykar на очередных испытаниях успешно поразил условную цель противника на расстоянии в 140 км.

В Baykar сообщили, что в ударный дрон была впервые интегрирована ракета отечественной разработки İHA-230.

В Управлении оборонной промышленности при Администрации президента Турции сообщили, что интеграция отечественных боеприпасов и систем в рамках проекта Bayraktar AKINCI продолжается.

В числе прочих, разработка инженеров Baykar получила на вооружение ракету İHA-230 производства компании Roketsan.

Запуск был осуществлен 31 марта 2023 года с беспилотника Bayraktar AKINCI, взлетевшего с учебно-тестового центра AKINCI в районе Чорлу провинции Текирдаг.

Дрон взял курс на провинцию Синоп, откуда осуществил пуск крылатой ракеты по цели, находившейся в Черном море на расстоянии в 140 км.

Отметим, что компания Baykar начала текущий год с экспортных контрактов на сумму в 370 млн долларов на поставки дрона Bayraktar TB2. До 75 процентов доходов этой турецкой компании на сегодняшний день приходится на поступления от экспорта.

Контракты на БПЛА Bayraktar TB2 до сегодняшнего дня подписаны с 28 странами, а на Bayraktar AKINCI – с шестью странами. (Агентство Анадолу)