Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель принес извинения за сравнение Европы с садом, а остального мира — с джунглями.

Как передает ТАСС, соответствующее заявление Борреля опубликовано на сайте ЕС.

«Некоторые неверно истолковали эту метафору как [проявление] «колониального европоцентризма». Прошу прощения, если это кого-то обидело. Я считаю и говорил, к примеру, на прошлой неделе послам стран ЕС, что мы часто излишне европоцентричны, нам следует быть скромнее и лучше узнать остальной мир <…>», — отметил глава европейской дипломатии.

Он также пояснил, что имел в виду под словом «джунгли». «К сожалению, мир, в котором мы сегодня живем, все в большей мере похож на джунгли и все в меньшей — на сад, поскольку во многих частях мира право сильного подрывает общепринятые международные нормы. Эта тенденция беспокоит всех, в том числе и европейцев. <…> Рост этого мира беззакония и беспорядка — именно это я имел в виду, говоря о джунглях. Моя отсылка к джунглям не имеет ни расистского, ни культурного, ни географического подтекста. К сожалению, джунгли есть везде, в том числе и сегодня на Украине», — подчеркнул дипломат. «У меня также достаточно опыта, чтобы знать: и Европа, и Запад неидеальны, а некоторые западные страны порой нарушают международное право», — добавил он.

По мнению Борреля, многие в мире стремятся к построению «системы, основанной на правилах», а не праве сильного. Исходя из этого, «садовники», стремящиеся к порядку, должны «объединяться и сообща дать отпор джунглям».