Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план действий по Украине и призвал международное сообщество присоединиться к нему.

Как ТАСС, об этом сообщает канцелярия главы британского правительства.

Предложенный политиком план состоит из шести пунктов и предусматривает мобилизацию международной гуманитарной коалиции для оказания поддержки Украины, предоставление Киеву помощи в защите украинской территории, максимально возможное давление на РФ, предотвращение «ползучей» нормализации действий России в Украине, поиск дипломатических путей деэскалации, но только на основе полного участия легитимного украинского правительства, а также проведения срочной кампании укрепления безопасности во всем Евроатлантическом регионе.

Джонсон считает, что страны Запада и международное сообщество в целом должны поддержать данные предложения.