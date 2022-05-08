Украине необходимо предоставить вооружения, которые позволят Киеву отвоевать занятую российскими войсками территорию страны. Об этом в воскресном разговоре с лидерами Группы семи (G7) и президентом Украины Владимиром Зеленским заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

«Украине было необходимо получить оружие, которое позволило бы ей не только удерживать свою территорию, но и отвоевывать ее обратно», — сказал Джонсон, слова которого приводятся в сообщении, распространенном премьерской канцелярией.

Он также подчеркнул, что «миру необходимо делать больше и действовать быстрее, оказывая поддержку Украине». Вместе с другими лидерами он подчеркнул необходимость усиливать оказываемое на Россию экономическое давление.

В заявлении G7, распространенном Белым домом по итогам виртуальной встречи лидеров группы с Зеленским, подчеркивается готовность «семерки» продолжать оказание «военной и оборонной помощи украинским вооруженным силам», а также поддержки в области информационной безопасности. (ТАСС)