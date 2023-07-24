Выход России из зерновой сделки имел совсем неожиданные последствия. Реально возникло очень сильное недовольство африканских стран. Мы уже писали (Зеркало 23 июля 2023), что очень недовольным оказался Египет. Уже одного этого вполне достаточно, чтобы серьезно подорвать позиции России на континенте.

К Египту присоединилась Кения. Министр иностранных дел Корир Синг’Оэй назвал такой шаг Москвы «ударом в спину продовольственной безопасности».

Это неудивительно, так как выход России особенно сильно бьет по странам Африканского рога, на котором располагаются или примыкают к нему Сомали, Эфиопия, Эритрея, Джибути, Кения. Все эти страны очень пострадали от засухи и импорт продовольствия, пшеницы особенно, становится вопросом выживания миллионов человек.

Все происходит буквально накануне саммита «Россия — Африка», которому в Москве придают очень большое значение. В то же время африканские государства не очень довольны своим сотрудничеством с Россией. На первом саммите «Россия — Африка» в 2019 году Путин пообещал вдвое увеличить торговый оборот с континентом в течение пяти лет. Но он так и остался на уровне примерно $18 млрд в год. Доля России в прямых иностранных инвестициях в Африку составляет менее 1%, и она не оказывает ей гуманитарной помощи.

Кремль стремится с помощью африканских стран прорвать или ослабить свою изоляцию. Однако, не очень получается. Как показал опрос Pew Research, в Кении 48% считают, что Путин не способен правильно действовать в международных делах, в 2019 г. таких было 35%.

Россия не просто вышла из зерновой сделки, а пытается закрепить свое доминирование в Черном море, превратив его в Русское озеро. Именно так следует рассматривать заявление Министерства обороны России.

В нем оно фактически объявило блокаду «ряда морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря». Также в заявлении говорится, что «все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения». Логично предположить, что они будут либо захватываться, либо топиться.

Даже не стоит ссылаться на нарушение Лондонской декларации о праве морской войны. Москва давно показала, что никакие нормы международного права ей не указ, и она предпочитает действовать по праву сильного. В данном случае не столько сильного, сколько наглого, который не предполагает адекватного ответа.

Надо откровенно сказать, что в очередной раз западные союзники Украины предпочли, не связываться с международным хулиганом, и решили искать какие-то другие способы поддержать украинский зерновой экспорт. По сообщению агентства Reuters, к вечеру 21 июля трафик зерновозов в Черном море упал на 35 процентов. Это происходит из-за опасений страховых компаний, которые отреагировали на осложнение обстановки в черноморской акватории.

В Киеве ответили зеркально. Министерство обороны Украины заявило, что «все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

Рассмотрим военно-технические аспекты двух заявлений. В Черном море у России достаточно большой флот, чтобы попытаться организовать блокаду Одессы, Николаева и Южного — основных портов зернового экспорта. Однако такая блокада не будет достаточно плотной. Суда, например, из Одессы могут идти в украинских территориальных водах на расстоянии 5-10 км от берега и таким образом дойти до румынских, а затем и болгарских территориальных вод, куда российские военные корабли навряд ли войдут.

При этом украинские батареи будут сопровождать балкеры с зерном и при хоть каком-то приближении российских кораблей по ним будет открыт огонь с соответствующими последствиями. Потопленные корабли Черноморского флота, начиная от крейсера «Москва» до буксира «Василий Бех» тому подтверждение. Так что не стоило бы в очередной раз испытывать судьбу. Не случайно российские корабли не подходят к украинскому берегу ближе чем на 250-300 км. Это дальность полета американских противокорабельных ракет «Harpoon» и украинских «Нептун», в эффективности которых командование Черноморского флота имело несколько случаев убедиться.

С юридической точки зрения украинское заявление более основательно. Крым, его порты, Керченский пролив с международной точки зрения являются украинскими, и Киев имеет полное право ограничивать или закрывать как порты, так и свои территориальные воды. Любыми доступными инструментами, в том числе военными.

Судя по количеству каждодневных взрывов в Крыму возможности украинской ракетной артиллерии вкупе с беспилотниками серьезно возросли. Так что достать зашедшие куда не надо суда не составит особого труда.

Заявление и предупреждение украинского военного ведомства подействовало на горячие головы в Москве как ушат холодной даже ледяной воды.

Градус угроз резко снизился. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что топить коммерческие суда не будут, передумали, но будут досматривать. «Имеется в виду — мы должны убедиться в этом, мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет. Это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так».

Похоже, что в Москве поняли, что заигрались в блокадные военно-морские игры и решили обстреливать украинскую портовую инфраструктуру. Целей несколько.

Во-первых, уменьшить экспортный потенциал Украины и тем самым усложнить ее финансовое положение. В текущем маркетинговом году из украинских портов было вывезено более 35 млн т зерна на сумму более $9 млрд.

Во-вторых, вытеснить с мировых рынков Украину как весомого конкурента. Если не полностью закрыть ее возможности, то, по крайней мере, значительно уменьшить. С учетом того, что дунайские порты имеют возможность перевалить не более 5 млн т, а по железной дороге до балканских портов и тем более литовских можно перевезти до 2,5 млн т доля Украины в мировой торговле зерном, конечно, уменьшится.

В-третьих, не менее важной целью является военно-политическая. Россия хочет показать, что ее доминирование является безальтернативным и она будет устанавливать здесь свои правила. Касается это не только Украины, но и Грузии, в какой-то мере Румынии и Болгарии и даже Турции.

Как всегда в Москве не учли всех последствий. Столь рефлекторные действия ударили также и по ее морской торговле.

Многие страховые компании приостановили страхование грузов. Как рассказал британской корпорации ВВС один из юристов, «Повышение рисков ведет либо к повышению цены страховки, либо к неполному страховому покрытию, если ранее оформленный полис не учитывал возросшие риски (например, был рассчитан на безопасный коридор в рамках зерновой сделки). Касается это только судов стран, не подпадающих под санкции и не использующихся для обхода санкций. Россия свои суда страховать у основных международных страховщиков не может из-за санкций».

По мнению научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко, «Если страховая компания считает, что риск перевозки повышается, то она либо может страховать по более высокому тарифу, и тогда цены на страховку становятся неподъемными, либо, …когда какие-то цели объявляются военными, то компания может либо отозвать страховку, либо не выдать новую. Каждый рейс страхуется отдельно».

По информации Reuters, больше всего через черноморские и азовские порты Россия экспортирует сжиженный газ, зерно (элеваторы портов Новороссийск и Тамань обрабатывают около 70% экспорта российского зерна, а еще 30% приходится на азовские порты) и нефть. Добавим, что через российские черноморские порты экспортируется и казахстанская нефть. Так что проблемы в Черном море скажутся на очень далеком от него расстоянии.

Снижение трафика судов в Черном море наглядно показывает, что военные игры, затеянные Москвой, уже имеют крайне негативные последствия и так называемая битва в бассейне весьма чревата.

Как всегда Кремль начинает реализовывать план А, а вот плана Б у него нет. И как только что-то идет не так, а это чаще всего, то приходится отступать.

Сейчас в Москве выжидают, как будет реагировать мировой зерновой рынок. Первые известия с него для заправил выхода из сделки оказались неутешительными. После скачка на 10% цены на зерно опустились до прежнего уровня, и не демонстрируют никаких признаков роста. Тут выигрыш не просматривается.

Очень похоже, что через какое-то время Россия вернется в зерновую сделку, так как никаких бенефитов она не получит, а потери будут вполне осязаемые.

И еще один вывод. Несмотря на свой флот, Россия не в состоянии замкнуть на себя весь Азово-Черноморский регион. И здесь мы имеем не только коммерческие, а военно-политические результаты, очень напоминающие поражение.