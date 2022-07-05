Европейский центр ядерных исследований (CERN) во вторник, 5 июля, после трехлетнего перерыва снова запускает Большой адронный коллайдер (БАК, LHC) — самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц. Как сообщает CERN, LHC будет работать круглосуточно в течение почти четырех лет при рекордной энергии в 13,6 триллиона электронвольт (ТэВ), обеспечивая большую точность и потенциал открытия, чем прежде.

В первую очередь, ученые намерены исследовать с его помощью природу бозона Хиггса — фундаментальной частицы, обнаруженной в 2012 году, — а также углубить свое понимание Вселенной, изучая природу барионной асимметрии (преобладания материи над антиматерией в видимой части Вселенной) и стабильность вакуума во Вселенной. Кроме того, планируется продолжить поиски распадов бозона Хиггса на частицы темной материи.

БАК построен на 100-метровой глубине под территориями Франции и Швейцарии и представляет собой кольцевой тоннель протяженностью 27 километров. В нем находится ускоритель заряженных элементарных частиц (протонов). При их столкновении на скоростях, близких к скорости света, должны рождаться новые элементарные частицы. В модернизации коллайдера принимали участие среди прочих новосибирские ученые из Института ядерной физики. (DW)