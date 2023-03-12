Россия продолжает нести чрезвычайно тяжелые потери в ходе вторжения в Украину, при этом последствия войны для разных регионов РФ резко отличаются. Об этом говорится в сводке военной разведки, которую министерство обороны Великобритании опубликовало 12 марта в Twitter.

Москва и Санкт-Петербург остались относительно невредимыми, считают в разведке. Особенно это касается семей так называемой финансовой и политической элиты страны.

«21 февраля 2023 года российские высокопоставленные чиновники были сфотографированы в первых двух рядах аудитории во время обращения президента [России Владимира] Путина к нации. Известно, что ни у кого из них нет детей, служащих в армии», – говорится в отчете.

По данным британских спецслужб, во многих восточных регионах РФ смертность в процентном отношении к населению, вероятно, в 30 и более раз выше, чем в Москве. Самые большие потери среди этнических меньшинств, например, в Астрахани – около 75% жертв – приходится на казахов и татар.

«Поскольку минобороны России стремится решить проблему постоянной нехватки личного состава, изоляция более состоятельных и влиятельных слоев российского общества, скорее всего, останется главной задачей», – отмечает минобороны Великобритании. (gordonua.com)