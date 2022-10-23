«Большая семерка» (G7) призвала Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией и вывести из нее свой персонал и войска.

Соответствующее заявление стран G7 распространено на сайте МИД Германии.

В документе отмечается, что страны «Большой семерки» осуждают похищение Россией руководства Запорожской АЭС.

«Мы осуждаем неоднократные похищения Россией руководства и персонала украинской АЭС и осуждаем применение других форм давления на украинский персонал, который остается на станции. Эти действия еще больше ухудшают ядерную безопасность и защиту ЗАЭС, не позволяя ключевому персоналу выполнять свои незаменимые функции», — подчеркнули в G7.

«Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу, Украине, вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки неразумно и опасно передать ЗАЭС под российское управление, что может еще больше поставить под угрозу ее безопасную и надежную работу», — говорится далее в заявлении.

Страны G7 отмечают также, что никогда не признают попытки Российской Федерации аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

«Любые такие попытки аннексии являются ничтожными и не имеют юридической силы. Мы подтверждаем полный суверенитет Украины над всей ее территорией, включая этот ядерный объект. ЗАЭС и электроэнергия, которую она производит, принадлежат Украине, и мы подчеркиваем, что попытки России отключить станцию от украинской энергосети неприемлемы. Мы решительно подчеркиваем, что ЗАЭС не должна использоваться для военных действий или хранения материальных средств», — говорится в заявлении. (УНИАН)