Персоной нон грата объявили в Болгарии первого секретаря посольства России в Софии, сообщает ТАСС со ссылкой на советника-посланника Филиппа Воскресенского.
Он рассказал, что вечером 1 апреля его вызвали в МИД Болгарии, где вручили ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря российского диппредставительства.
«По заявлениям болгарской стороны, он занимался деятельностью, несовместимой со своим дипломатическим статусом», — отметил дипломат.
По словам Воскресенского, дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть Болгарию.
Как уточнили в прокуратуре Болгарии, дипломата подозревают в шпионаже.