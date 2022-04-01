Персоной нон грата объявили в Болгарии первого секретаря посольства России в Софии, сообщает ТАСС со ссылкой на советника-посланника Филиппа Воскресенского.

Он рассказал, что вечером 1 апреля его вызвали в МИД Болгарии, где вручили ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря российского диппредставительства.

«По заявлениям болгарской стороны, он занимался деятельностью, несовместимой со своим дипломатическим статусом», — отметил дипломат.

По словам Воскресенского, дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть Болгарию.

Как уточнили в прокуратуре Болгарии, дипломата подозревают в шпионаже.