Техническое правительство Болгарии приняло решение о частичном прекращении действия положений соглашения между правительствами Болгарии и России о взаимных поездках граждан. Как сообщает в среду правительственная пресс-служба, в частности, приостановлено действие соглашения о том, что обладатели дипломатических и служебных паспортов имеют право безвизового нахождения в Болгарии на срок до 90 дней в течение 180 дней от даты пересечения границы.

Отмечается, что 12 сентября вступило в силу решение о полном прекращении действия соглашения между ЕС и Россией об облегченном визовом режиме, который напрямую касается и Болгарией. «Европейская комиссия неоднократно призывала прекратить двухсторонние визовые соглашения стран-членов ЕС с РФ, в том числе безвизовый режим обладателям дипломатических и служебных паспортов», — говорится в решении правительства.

Уточняется, что визовый режим для владельцев служебных паспортов вводится с 20 октября, а для дипломатов был введен еще 25 февраля 2022 года.