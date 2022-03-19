Болгария откажется от российского газа после того, как закончится действующий контракт с «Газпромом». Страна будет искать альтернативные источники газа и надеяться на единый контракт для стран Евросоюза, заявил вице-премьер и министр финансов Асен Василев. Его заявление комментирует «Коммерсант».

«Есть альтернативы. Старые трубы трансбалканского потока. Там у нас есть мощность около 20 млрд куб. м и может быть использована в обоих направлениях, нам нужно 3 млрд куб. м. Есть поставки из Катара, Алжира. Это общеевропейская стратегия. Следующие 1-2 недели обсудят на европейском уровне создание общего газового договора для всего ЕС. Мы ожидаем, что летом этот механизм заработает»,— сказал Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио.

По его словам, у Болгарии есть альтернативные источники энергии, в том числе поставки из Катара и Алжира. Также правительство Болгарии планирует использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.

На данный момент практически весь газ Болгария импортирует из России, отмечает российское издание. Контракт на поставки газа от «Газпрома» заканчивается в июле 2022 года.