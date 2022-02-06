Согласно новому опросу, проведённому Фондом социал-демократии (SODEV), более 65% турок хотят, чтобы около 3,7 млн сирийских беженцев, проживающих в Турции, вернулись на свою историческую родину.

В общей сложности 66,1% опрошенных SODEV заявили, что выступают за «репатриацию сирийцев», что соответствует давней негативной реакции турок в отношении интеграции сирийских беженцев в стране.

Следует отметить, что 45,5% респондентов считают сирийских беженцев «опасными людьми, которые создадут проблемы в будущем», а 41,7% назвали их «обузой» для страны, сообщает сайт T24 со ссылкой на опрос.

Издание отмечает, что антибеженские настроения подкрепляются высоким уровнем безработицы в стране и подорванной экономикой.

Вместе с тем опрос, проведённый посредством телефонных интервью с участием 1 тыс. 67 человек взрослого населения Турции, показал, что более 70% респондентов считают сирийцев «нечистоплотными, неблагонадежными или незаслуживающими доверия», в то время как 57,5 % ответили отрицательно на вопрос «трудолюбивы ли сирийцы?».

Более 55% участников заявили, что не хотят видеть сирийских беженцев в качестве соседей, а 71,5% сказали, что общаются с ними только «в случае необходимости».