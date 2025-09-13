Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины освобождаются от обязанности демонстрировать знание русского языка при участии в программе «репатриации» в Россию.

Гражданам этих стран больше не нужно подтверждать владение русским языком, предоставляя документы об образовании, полученном на территории СССР или страны, где русский язык является одним из государственных. Не требуется им и проходить очное собеседование, в ходе которого комиссия подтверждает языковые знания кандидатов на переселение в РФ, отмечает kommersant.ru.

Субъекты Российской Федерации также получили право оказывать материальную и социальную поддержку «репатриированным» лицам и членам их семей, в том числе путем предоставления жилья, профессионального обучения и содействия в трудоустройстве.

Программа «репатриации» в Россию «соотечественников», оставшихся за рубежом после распада СССР, была утверждена в 2006 году. В 2024 году этой программой воспользовались 31,7 тыс. человек — это самый низкий показатель за последние 14 лет.