Более 591 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 63,96 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 591 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 11,7 тыс., превысив 1,48 млн, передает ТАСС.

По состоянию на 18:37 мск 3 декабря в ВОЗ поступили сведения о 63 965 092 инфицированных и 1 488 120 умерших. Число заразившихся возросло на 591 432, умерших — на 11 747.

Максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября (667 917), а смертей — 17 апреля (12 482). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (269 350), на втором месте — Европейский регион (225 667), на третьем — Юго-Восточная Азия (47 167).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США — 13 563 731. Далее следуют Индия (9 534 964), Бразилия (6 386 787), Россия (2 375 546), Франция (2 205 212), Испания (1 665 775), Великобритания (1 659 260), Италия (1 641 610), Аргентина (1 432 570), Колумбия (1 324 792), Мексика (1 122 362) и Германия (1 106 789).