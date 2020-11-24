Более 463 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 58,9 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 463 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 7,7 тыс., превысив 1,39 млн, передает ТАСС.

По состоянию на 21:08 бакинского времени 24 ноября в ВОЗ поступили сведения о 58 900 547 инфицированных и 1 393 305 умерших. Число заразившихся возросло на 463 730, умерших — на 7 712.

Максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября — 667 164 инфицированных, а смертей — 17 апреля (12 432 летальных исхода). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (199 949), на втором месте — Европа (172 196), на третьем — Юго-Восточная Азия (48 568).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США — 12 119 654. Далее следуют Индия (9 139 865), Бразилия (6 071 401), Россия (2 138 828), Франция (2 106 660), Испания (1 556 730), Великобритания (1 527 499), Италия (1 431 795), Аргентина (1 370 366), Колумбия (1 248 417), Мексика (1 041 875) и Перу (949 670).