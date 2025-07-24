Нидерланды и еще 40 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) официально призвали провести независимое расследование обращения России с украинскими военнопленными. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп. Он не уточнил, какие другие страны присоединились к инициативе. Предположительно, для проведения расследования может быть задействован «московский механизм» ОБСЕ.

«Нидерланды и 40 других стран ОБСЕ призывают к проведению независимого расследования пыток и жестокого обращения России с украинскими военнопленными»,— написал Каспар Велдкамп в посте в соцсети X.

В его следующем посте, опубликованном несколькими минутами позже и помеченном как вторая часть заявления по украинскому конфликту, упоминается «московский механизм» ОБСЕ.

«Московский механизм» был введен организацией в 1992 году. Это метод работы ОБСЕ в области человеческого измерения, который предполагает создание миссий экспертов или докладчиков для срочного реагирования на кризисы в области прав человека в любой из стран—участниц организации. В 2022 году 45 из 57 стран-участниц ОБСЕ запустили «московский механизм» для формирования независимой миссии по оценке действий России в рамках спецоперации на Украине. С начала боевых действий на Украине механизм неоднократно запускался странами ОБСЕ для проведения расследований предполагаемых преступлений.

Весной 2023 года 45 государств-членов ОБСЕ инициировали использование этого механизма для расследования депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины.

В феврале 2024 года в ОБСЕ решили задействовать «осковский механизм в вопросе произвольного задержания представителями российской армии и оккупационной администрации гражданских украинцев на оккупированных территориях.