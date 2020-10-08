Более 36 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в четверг 36 млн. Об этом, как передает ТАСС, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 36 026 644, умерли 1 053 357 человек, выздоровели 25 117 417. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (7 544 612). Далее следуют Индия (6 757 131) и Бразилия (4 969 141).

| 2020-10-08T09:24:19+04:00 8 октября 2020, 10:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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