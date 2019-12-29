Более 20 пленных отказались от обмена в Донбассе

Более 20 человек отказываются от участия в обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.

Как пояснила омбудсмен, таких пленных 22, они хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.

Морозова уточнила, что ДНР готова отдать с украинской стороны 55 человек, они, в свою очередь — 87, однако окончательные цифры будут названы по итогам верификации.

Также, по ее словам, два человека согласились переместиться в ДНР, еще три согласились на обмен, однако пожелали остаться на подконтрольной Киеву территории.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса начался 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.