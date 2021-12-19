Число жертв в результате тихоокеанского тайфуна «Рей» на Филиппинах в воскресенье возросло до 169 человек, не менее 107 человек пострадали, еще 50 числятся пропавшими.

Об этом сообщает газета The Manila Times со ссылкой на власти.

Метеорологическая обсерватория Гонконга 16 декабря сообщила, что получивший название «Рей» новый, 22-й в этом сезоне, тайфун сформировался в западной части Тихого океана. Власти филиппинского региона Восточные Висаи эвакуировали более 82 тыс. местных жителей из-за его приближения.

По сведениям Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, эпицентр тайфуна движется в сторону вьетнамской провинции Биньдинь. (ТАСС)