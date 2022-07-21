В реальном бою на поле боя или на спортивной арене одной из главных задач противников является устрашение. «Бойся меня!» Такой посыл действует деморализующим образом. Боец, потерявший боевой дух, даже если он сильнее физически и более ловок, чем его соперник, зачастую, проигрывает. Он подсознательно готов к поражению. Тому способствует множество факторов, но один из основных – страх.

Устрашение противника – старая традиция. Боевая раскраска лица и тела американских индейцев тому яркое подтверждение. Символика современных брутальных скинхедов, братков — тату, цепи, кожаные куртки в заклепках — вписывается в старую традицию. Идея проста: напугал соперника, считай, победил.

Подобным образом ведут себя не только отдельные личности и организованные банды, но, как ни странно, и некоторые государства.

Что мы и наблюдаем сегодня в войне в Украине. Российская администрация, начиная с чиновников самого высокого ранга и заканчивая простыми обывателями, угрожает, устрашает не только Украину, но и Европу, США, Великобританию. Угрозы сыплются, как из рога изобилия. Главное – напугать все эти страны, чтобы граждане государств потребовали от своих правительств согласиться на претензии российской власти и принудили Украину смириться с потерей оккупированных земель.

Политикой устрашения российская администрация занимается не первый год. Чего стоила телепередача «Вести недели», вышедшая в эфир в 2019 году с пропагандистом Киселевым, где он подробно объяснял, демонстрируя виртуальные картинки на экране, за сколько минут российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может взорвать правительственные объекты США. Устрашение превратилось в основной лейтмотив внешней политики России. Сказать, что зрелище устрашающе для половины земного шара, мало; покажется удивительным, но такое зрелище действует наркотически на российское население. «Вот какие мы сильные и могучие, какое у нас замечательное правительство, заботящееся о нашей безопасности, когда кругом одни враги».

Государство, потрясающее дубинкой и строящее свою политику на угрозах и шантаже, рано или поздно переходит красную линию виртуальных угроз, и начинает настоящую войну, или «спецоперацию». Также, как в боях без правил, соперники сначала делают угрожающие заявления, оскорбительные по сути, а, зачастую, и по форме, также поступает государство, выбравшее себе судьбу агрессора. Сначала заявив о том, что украинцы не являются нацией, а Украина государством, что все они нацисты, наркоманы и террористы, а затем перейдя от угроз к войне.

Характер военных действий в Украине, совершенно очевидно, устрашающий. Бомбежка жилых кварталов, убийства гражданских, насилие, мародерство и являются тем инструментом, с помощью которого российские власти пытаются напугать до смерти украинцев. Для того, чтобы граждане страны обратились к своему правительству с требованием уступить агрессору и прекратить войну. Безусловно, в какой-то мере подобная тактика удается агрессору, тем более такому кровожадному. Миллионы украинских беженцев, рассеялись по всему миру. Кровавые события в Буче, Ирпене, Гостомеле, Мариуполе, несомненно, увеличили поток беженцев.

В первой карабахской войне наши армянские соседи прибегли к такой же тактике. Тактике устрашения. Об этом открыто заявил бывший президент Армении Серж Саргсян в интервью Томасу де Ваалу. «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население». Название города Ходжалы (город и сегодня под контролем российских миротворцев) стало символом национальной трагедии. После освобождения ряда районов в Карабахе было обнаружено массовое захоронение азербайджанцев в селе Фаррух. Не исключено, что это не последнее массовое захоронение. Более миллиона азербайджанских беженцев хлынули в другие, не оккупированные области страны. Помощи извне ждать не приходилось. У Украины есть союзники. Это радует.

А самым главным аргументом российской власти в войне в Украине является устрашение применением атомной бомбы. В российском информационном поле беспрерывно муссируется российская угроза атомной войны. Ее повторяют на разные лады, на разных уровнях с завидным постоянством. Перечислить всех российских деятелей, угрожающих Украине, Европе, США, Великобритании атомной бомбой, не представляется возможным. Такое число влиятельных и не очень российских персон, жаждущих превратить многие государства в ядерную пыль, наводит на грустные размышления. Задаешься вопросом: почему российский истеблишмент угрожает уничтожить многие государства? Разве Россия подверглась агрессии? Ведь очевидно, что в случае ядерного удара со стороны России, ей не удастся избежать печальной участи, и она также подвергнется атомной бомбардировке.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в одном из своих многочисленных заявлений пообещал Киеву судный день в случае нападения на Крым. Судный день все авраамические религии рассматривают как конец света. Когда на суд божий будут призваны все люди. И агрессоры и жертвы агрессии. Все. Неужели российскому политику не терпится приблизить судный день?

А что россияне? Как они реагируют на столь устрашающие заявления своей администрации? Большинство с трепетом, не лишенным гордости за «силу и мощь» отечества, безмолвно одобряют своих, воспетых родной пропагандой, властителей. «Всех победим!» — девиз безмолвствующей массовки. Какой финал ожидает сеющего угрозы агрессора, известно. Неизвестно сколько времени и жертв поглотит страшная война.

Азербайджану потребовалось почти 30 лет, чтобы освободить большую часть оккупированных территорий. Отмечу, что наша страна долгое время не могла объяснить мировой общественности, кто агрессор, а кто жертва. Будем надеяться, что Украине в недалеком будущем удастся дать отпор агрессору.