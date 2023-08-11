Поединок между генеральным директором компании Tesla Илоном Маском и соучредителем корпорации Meta Марком Цукербергом состоится за пределами Рима. Об этом в своем аккаунте на платформе X (ранее Twitter) написал министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Глава ведомства подтвердил, что принимает участие в переговорах по организации боя двух американских бизнесменов. В частности, у него состоялся «долгий дружеский разговор» с Маском по поводу места проведения мероприятия.

Однако пока остается неизвестным, где именно состоится поединок. Министр лишь добавил, что рассчитывает передать выручку от мероприятия на модернизацию двух итальянских педиатрических больниц.

До этого Маск заявил, что его бой с Цукербергом будет транслироваться в социальных сетях. По его словам, поединок пройдет при поддержке личных фондов предпринимателей и без вмешательства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Также глава SpaceX сообщил, что договорился с премьер-министром Италии Джорджи Мелони организовать мероприятие «в эпичном месте». Бизнесмен намекнул на историческую часть Рима, но его слова противоречат заявления Министерства культуры республики. (gazeta.ru)