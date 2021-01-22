Bloomberg: венесуэльскую нефть активно поставляют в Китай, несмотря на санкции США

Миллионы баррелей венесуэльской нефти тайно поставляются в Китай, несмотря на введенные Вашингтоном рестрикции. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в четверг агентством Bloomberg.

Его журналисты ознакомились с документами, которые якобы свидетельствуют о том, что при осуществлении данных сделок используется сеть подставных компаний, грузы передают с одного судна на другое. По версии агентства, применяется также метод, при котором состав нефти из Венесуэлы изменяют с помощью химических добавок, чтобы продать ее под видом другой.

Согласно приведенной в материале оценке, компании «скрывают происхождение нефти и доставляют ее в Азию». В связи с этим китайские перерабатывающие предприятия стали «жизненно важны» для венесуэльской нефтедобывающей промышленности, говорится в публикации.

Агентство приводит данные, согласно которым при участии швейцарской компании Swissoil Trading в Китай якобы продали в 2020 году не менее 11,3 млн баррелей венесуэльской нефти. Представители фирмы заявили, что не занимаются такими сделками.(ТАСС)