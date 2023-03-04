Россия в целом успешно обходит санкции Евросоюза и «Большой семерки», а ее импорт в значительной степени вернулся к «довоенному уровню» 2020 года, рассказал Bloomberg высокопоставленный дипломатический источник ЕС.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада ввели против Москвы беспрецедентные санкции в надежде «подорвать ее экономику». Однако, пишет агентство, анализ данных о торговле свидетельствуют о том, что «реальное воздействие в некоторых областях пока не соответствует тому, на что могли надеяться чиновники».

По словам источника Bloomberg, несмотря на экспортные ограничения ЕС против «сотен товаров и технологий», Россия по-прежнему получает большинство необходимых ей товаров, в большей степени за счет реэкспорта из стран СНГ и Китая. «Блоку по-прежнему не хватает эффективного аппарата для обеспечения соблюдения этих мер, и он отстает в этом плане от США», — говорится в статье.

«Просто вводить новые санкции уже недостаточно», — заявил агентству руководитель международной практики по борьбе с финансовыми преступлениями в Oliver Wyman Даниэль Таннебаум. По его словам, сегодня западным правительствам необходимо усовершенствовать «механизмы правоприменения».

Bloomberg отмечает, что в то время как Европейская комиссия — исполнительный орган блока — следит за выполнением и дает рекомендации по санкциям, именно власти стран — членов ЕС несут ответственность за выявление нарушений и наложение штрафов.