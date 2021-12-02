Агентство Bloomberg обнародовало список из 50 человек из разных сфер деятельности, чьи заслуги, по его мнению, «заслуживают признания» в 2021 году, а также явлений, повлиявших на мир, передает ТАСС.

В рейтинг, составленный агентством, вошли представители мира бизнеса, развлечений, финансов, политики, науки и технологий. Так, в категорию «бизнес» среди прочих были включены глава компании Ford Джим Фарли, президент и исполнительный директор телеканала Discovery Дэвид Заслав, а также генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

В рубрику «финансы» попала Маккензи Скотт, бывшая жена главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса, после развода ставшая одной из самых богатых в мире. Здесь же оказалось и явление под названием Meme Stock или акции-мемы — это акции, которые выросли не благодаря хорошей работе компании, а из-за шумихи в социальных сетях и на форумах.

Агентство также поместило в раздел «политика» российского блогера Алексея Навального и арестованного в конце 2020 года гонконгского оппозиционного магната Джимми Лая. В этой же категории оказался офицер полиции Капитолия, который противостоял сторонникам Дональда Трампа, ворвавшимся в здание Конгресса США 6 января.

Мими Онг, научный руководитель проекта NASA Ingeniuity, создавшей первый марсианский вертолет, попала в рубрику «наука и технологии». В ней же представлена экс-сотрудница американской корпорации Facebook, с 28 октября переименованной в Meta, Фрэнсис Хауген, сделавшая достоянием общественности материалы о деятельности компании. В категорию «развлечения» попал американский художник Майк Винкельманн, чье полностью цифровое произведение было продано на аукционе в Лондоне за 69,3 млн долларов. В том же разделе оказалась американская певица Бритни Спирс, которая недавно вышла из-под опекунства своего отца, продолжавшегося 13 лет.