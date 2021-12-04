Турция продала Украине значительно больше беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2, чем утверждалось ранее. Об этом пишет Blomberg ссылаясь на источники в правительственных структурах Анкры.

Агентство утверждает, что Киев с 2019 года получил «множество» беспилотников, ракет и станций управления. В статье отмечается, что на данный момент принимаются заказы еще минимум на две дюжины дронов.

Правительство Турции и производитель БПЛА Baykar Makina отказались комментировать соответствующую информацию.

Также источник Bloomberg рассказал о планах Киева и Анкары по совместному производству ракет-носителей, схожих с украинскими «Зенит-2», но Турция такие намерения отрицает.

В июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ряд ударных беспилотников. По его словам, они предназначались для «сдерживания» России. В конце октября Украина впервые применила БПЛА на территории Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поставки подобного вида вооружения Киеву могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения (aif ru).