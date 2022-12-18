Отказ от российского газа на фоне украинского кризиса уже обошелся Европе в сумму около $1 трлн. Об этом со ссылкой на собственные расчеты сообщает Bloomberg.

По информации агентства, такая сумма сформировалась из-за роста цен на электроэнергию для европейских компаний и потребителей. Как отмечается в материале, это лишь начало самого глубокого энергетического кризиса за последние десятилетия.

Bloomberg указывает на то, что после зимы Европе придется наполнять свои газовые хранилища в условиях минимальных поставок топлива из России.

По прогнозам агентства, напряженная ситуация с поставками сжиженного природного газа в регионе продлится как минимум до 2026 года, когда Катар и США смогут достаточно нарастить мощность для добычи углеводородов.

По словам аналитика банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьярне Шилдропа, приводимым в статье, «гонка Евросоюза по пополнению запасов природного газа уже началась». Он также отметил, что выгодная для продавцов топлива конъюнктура сохранится как минимум на протяжении года.

По оценке аналитиков Bloomberg, если цены на СПГ в Евросоюзе вновь вырастут до €210 за мегаватт-час, то Европу вместо рецессии ждет резкий экономический спад.