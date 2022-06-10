Еврокомиссия, как ожидается, 17 июня рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Как передает ТАСС, об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Рекомендации при этом будут содержать требование установить верховенство закона в Украине и принять меры по борьбе с коррупцией. В таком виде они будут представлены на саммит Евросоюза 23-24 июня. Для получения статуса кандидата украинская заявка должна будет получить одобрение его участников, с чем могут возникнуть сложности, поскольку ряд стран выступает против такого решения.

В случае одобрения заявки на саммите и получения Украиной статуса кандидата в ЕС, процесс вступления все равно может занять около 10 лет, указывает Bloomberg.

Как отмечает агентство, против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС высказался «ряд стран-членов, включая Нидерланды». Дания, как информирует Bloomberg, обратила внимание на то, что Украина «не в полной мере отвечает критериям стабильности работы демократических институтов, верховенства права, соблюдения прав человека, а также уважения и защиты меньшинств. В то же время «большинство [стран ЕС], включая Италию, поддерживают заявку» Киева, констатирует Bloomberg.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о запуске переговоров о вступлении Украины в сообщество. 18 апреля Киев вернул Брюсселю заполненную анкету. Рекомендация ЕК Совету ЕС о запуске переговоров о приеме в сообщество — это первый шаг на пути к вступлению. Далее страна должна согласовать с европейскими переговорщиками набор условий, или так называемых переговорных глав, которые она должна выполнить.