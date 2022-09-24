Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в субботу в Саудовскую Аравию, эта страна стала первой остановкой его ближневосточного турне, сообщает агентство Associated Press.

В Джидде Шольц проведет встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Далее, как ожидается, из Саудовской Аравии Шольц вылетит в Абу-Даби, где встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Конечная остановка его турне — Доха, где Шольц встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Перед началом турне СМИ сообщали, что в ходе ближневосточного турне Шольц рассчитывает не только заключить соглашения о поставках сжиженного природного газа, но и расширить сотрудничество в области новых технологий. В частности, это касается производства экологически чистого водорода.