Ситуация вокруг Украины создает по всему миру проблемы с продовольствием и энергоносителями. Об этом в интервью телеканалу Medi 1 заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Текст беседы размещен на сайте американского внешнеполитического ведомства, передает «Газет.Ru«.

По словам дипломата, происходящее вокруг этой страны особенно влияет на ситуацию с пшеницей.

«Цены на энергоносители являются еще одной проблемой», — указал он.

Также Блинкен отметил, что Европе необходима диверсификация источников энергии.

«Европа очень сосредоточена на идее, что сейчас нужно диверсифицировать поставки российского газа и нефти», — сказал глава Госдепа.

Он добавил, что Россия использует энергоносители «как инструмент политики».