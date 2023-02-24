Госсекретарь США Энтони Блинкен собирается провести двусторонние встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает ТАСС, ссылаясь на телефонный брифинг помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу.

Сообщается, что Блинкен примет участие во встрече министров в формате, который многостороннего взаимодействия между пятью странами Центральной Азии (Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном) и США. Представитель Госдепа добавил, что госсекретарь планирует провести личные встречи с каждым министром отдельно.

«Кроме того, он встретится с президентами Казахстана и Узбекистана», — добавил Лу.

Ранее Министерство иностранных дел Казахстана сообщало, что Блинкен посетит Астану 28 февраля.