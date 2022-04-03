США ежедневно работают над ужесточением существующих и введением новых санкций против России из-за событий на Украине, сказал госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем существующие санкции, мы добавляем новые. Мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнерами по всему миру», — сообщил он в интервью телеканалу CNN.
Его спросили, намерены ли США вводить новые санкции вслед за ЕС. Европейцы пообещали усилить прессинг на Россию после того, как украинские власти и СМИ распространили видео из киевского предместья Буча, недавно покинутого российскими войсками. На кадрах, по их данным, запечатлены многочисленные жертвы среди гражданского населения.