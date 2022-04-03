США ежедневно работают над ужесточением существующих и введением новых санкций против России из-за событий на Украине, сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем существующие санкции, мы добавляем новые. Мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнерами по всему миру», — сообщил он в интервью телеканалу CNN.