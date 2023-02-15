Госсекретарь США Энтони Блинкен с 16 по 22 февраля с официальным визитом посетит Германию, Турцию и Грецию. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-секретаря Государственного департамента Неда Прайса.

В планы Блинкена входит посещение Мюнхенской конференции по безопасности, намеченное на 16 февраля. Затем 19 февраля госсекретарь посетит авиабазу Инджирлик в Турции, после чего направится в Анкару. 21 февраля Блинкен начнет четвертый раунд стратегического диалога между США и Грецией, говорится в заявлении.