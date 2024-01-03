Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Турцию.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он сообщил, что Блинкен будет в Турции в субботу. Хакан Фидан не раскрыл подробностей поездки.

Глава внешнеполитического ведомства Турции заявил, что, по его мнению, политические отношения изменятся, поскольку баланс сил в регионе начнет меняться.

«То, что произошло в секторе Газа, привело к тому, что Запад и европейцы внезапно потеряли свое влияние.

В отличие от их позиции по украинско-российскому вопросу, их позиция по вопросу Газы является лицемерием на пике», — сказал он.