Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит необъявленный визит в Бахрейн в качестве заключительного этапа своего ближневосточного турне по кризису в секторе Газа.

Как сообщает # со ссылкой на «Times of Israel», об этом заявил неназванный американский дипломат.

Блинкен, который встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом в городе Рамалла на Западном берегу, вылетит в Бахрейн для проведения переговоров с королем Хамадом. Цель — предотвратить региональную эскалацию войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

В Бахрейне располагается база Пятого флота США.