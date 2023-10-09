Госсекретарь США Блинкен подчеркнул необходимость участия Турции в деэскалации в Газе.

В телефонном разговоре с главой турецкого МИД Фиданом он подчеркнул необходимость дальнейшего участия Анкары в ослаблении напряженности в зоне палестино-израильского конфликта.

Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Миллера: «Госсекретарь призвал Турцию продолжать участие (в урегулировании) и подчеркнул, что США уделяют пристальное внимание прекращению атак ХАМАСа и освобождению всех заложников».