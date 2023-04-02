Госсекретарь США Энтони Блинкен в состоявшемся в воскресенье телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал освободить задержанного в РФ журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, они также обсудили создания условий, позволяющих диппредставительствам двух стран выполнять свою работу. Об этом говорится в письменном заявлении первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела.

«Госсекретарь Блинкен выразил серьезную озабоченность Соединенных Штатов неприемлемым задержанием журналиста, являющегося гражданином США. Госсекретарь призвал к его незамедлительному освобождению, — отметил он. — Госсекретарь Блинкен также призвал Кремль незамедлительно освободить несправедливо задержанного гражданина США Пола Уилана».

«Госсекретарь и министр иностранных дел Лавров также обсудили важность создания условий, которые позволили бы дипломатическим миссиям выполнять свою работу», — отмечается в заявлении Патела.