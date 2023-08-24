Лефортовский районный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест обвиняемому в шпионаже корреспонденту московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. «Постановлением суда в отношении Гершковича продлен срок содержания под стражей на три месяца, а всего до восьми месяцев, то есть до 30 ноября 2023 года», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-служба суда в четверг, 24 августа. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

О задержании в Екатеринбурге 32-летнего журналиста, гражданина США, 29 марта заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. На следующий день Лефортовский районный суд арестовал до 29 мая по подозрению в шпионаже.

В российских спецслужбах уверены, что журналист, «действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Он стал первым зарубежным репортером, арестованным по такому обвинению в России с 1986 года. Как утверждало со ссылкой на неназванных собеседников агентство Bloomberg, президент России Владимир Путин лично одобрил арест Гершковича.

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. В свою очередь Госдепартамент США официально назвал дурналиста «незаконно удерживаемым», что позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы для его освобождения, в том числе вести переговоры об обмене. В начале мая телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США ищут у своих союзников по всему миру потенциальных кандидатов на обмен Гершковича. (DW)