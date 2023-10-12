Палестинский лидер Махмуд Аббас выступил против насилия в отношении гражданских лиц и со стороны Израиля, и со стороны группировок Палестины. Он также призвал освободить пленных, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Мы отвергаем практику, связанную с убийствами или жестоким обращением с мирным населением, поскольку она идет вразрез с моральными и религиозными ценностями и нарушает международное право, с обеих сторон», — сказал Аббас.

Кроме этого, президент Палестины потребовал прекратить «агрессию» против сектора Газа.