Госсекретарь Энтони Блинкен посетил Токио и выразил премьер-министру Японии Фумио Кисиде соболезнования в связи с убийством бывшего главы правительства Синдзо Абэ. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Утоняется, что Блинкен изменил свое расписание после поездки в Таиланд для незапланированного визита в Японию.

«Мы тоже охвачены чувством утраты. Господин Абэ был тем, кто вывел отношения США и Японии на новый уровень», — заявил Блинкен.

Кисида отметил, что «Япония не сдастся перед лицом насилия и продолжит защищать принципы демократии».

8 июля бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ трагически погиб в результате покушения. Убийцей оказался 41-летний житель Нары Тецуя Ямагами — на допросе в полиции мужчина признался, что убил экс-премьера, поскольку был не доволен его политикой.

Синдзо Абэ ушел в отставку с поста премьер-министра 28 августа 2020 года из-за обострившихся проблем со здоровьем, однако даже по прошествии двух лет с момента отставки Абэ оставался одним из самых влиятельных политиков Японии.