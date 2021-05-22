Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег 26-27 мая, чтобы проследить за усилиями по соблюдению перемирия в секторе Газа. Как передает ТАСС, об этом сообщает Reuters.

Официальные лица США, Израиля и Палестины не опубликовали полный график поездки Блинкена. Госдепартамент анонсировал визит госсекретаря США, отметив, что он «обсудит меры по восстановлению и совместной работе над созданием лучшего будущего для израильтян и палестинцев».

Источник дополнительно сообщил, что в планах госсекретаря посещение Египта, который был посредником в установлении перемирия, а также визит в Иорданию.

С 10 мая действующие в секторе Газа группировки и израильская армия обменивались ударами. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Перемирие вступило в силу 21 мая. Однако в пятницу на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли беспорядки. В них пострадали, по данным палестинских СМИ, не менее 35 человек.