Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай.

Как передает ТАСС, об этом пресс-секретарь Блинкена сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Наши отношения с Китайской Народной Республикой — одни из самых сложных и последовательных. Важно установить связь между двумя странами», — отметил он.

В последний раз руководитель Госдепартамента посещал Китай в 2018 году. Блинкен стал самым высокопоставленным представителям США, который прибыл в КНР с тех пор.

Госсекретарь пробудет в Пекине два дня. Как отмечает AFP, ни одна сторона не ожидает прорывов, так как страны расходятся по ряду вопросов: от торговли до региональной безопасности. Однако и Пекин, и Вашингтон все чаще высказывают заинтересованность в достижении большей стабильности.