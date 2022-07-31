Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой Минобороны Израиля Бени Ганцем палестино-израильский конфликт и угрозы, исходящие от Ирана. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сообщает ТАСС.

По его словам, Блинкен и Ганц обсудили ряд вопросов, касающихся безопасности, в том числе «угрозы, исходящие от Ирана, а также поддержку США безопасности Израиля». Также политики говорили об убийстве журналистки телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Акле, имевшей двойное гражданство Палестины и США.

«Госсекретарь Блинкен вновь заявил об убежденности администрации в том, что израильтяне и палестинцы заслуживают равных условий безопасности, свободы и демократии», — рассказал Прайс.