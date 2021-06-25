Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока неизвестно, когда будут отменены ограничения на поездки жителей Евросоюза в Соединенные Штаты. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в Париже после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Что касается поездок, то мы [при принятии решений] опираемся на научные факты и [заключения] наших медицинских экспертов, это основополагающий принцип. У нас есть рабочая группа, которая была создана совместно с ЕС по этому вопросу, — сказал Блинкен. — Могу сказать, что [конкретной] даты нет, но мы ведем очень активную работу [по этому вопросу]».

18 июня Совет ЕС добавил США в список стран, для граждан которых государства сообщества должны открыть границы, закрытые из-за пандемии. (ТАСС)