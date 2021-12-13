Украина сможет продвинуться в вопросе присоединения к НАТО, если будет отвечать стандартам организации, заявил в интервью NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса», — сказал он.