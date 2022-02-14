По данным издания, такого потока чартеров не было за последние шесть лет наблюдений.
Среди бизнесменов, чьи самолеты покинули страну 13 февраля, издание называет Бориса Колесникова, Андрея Ставницера и Вадима Нестеренко.
Колесников сказал изданию, что его самолет улетел на техобслуживание, а сам он находится в Киеве и не намерен никуда уезжать. В пресс-службе Ставницера заявили, что бизнесмен отправился в командировку и вернется в ближайшие дни.
По данным СМИ, один из бортов Рината Ахметова улетел в Цюрих 30 января, еще один якобы покинул страну сегодня. Также 30 января из Украины якобы улетел Виктор Пинчук.
12 февраля, как пишет издание, из Украины улетели Вадим Столар и Василий Хмельницкий, в пресс-службе Хмельницкого сообщили, что он вместе с командой отправился на учебу и вернется в Украину 20 февраля. Поездка была запланирована за три месяца, сообщили там и добавили, что дети бизнесмена остаются в Украине.
Также, по информации «Украинской правды», частный самолет на 50 мест заказал нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Игорь Абрамович. Источники издания говорят, что этот борт должен вывезти однопартейцев и родных нардепа в Вену.
10 февраля Украину покинули Вадим Новинский и Александр Ярославский, добавило издание.