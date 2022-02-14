На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов уехали из Украины в последние дни, только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов. Об этом сообщила «Украинская правда».

По данным издания, такого потока чартеров не было за последние шесть лет наблюдений.

Среди бизнесменов, чьи самолеты покинули страну 13 февраля, издание называет Бориса Колесникова, Андрея Ставницера и Вадима Нестеренко.

Колесников сказал изданию, что его самолет улетел на техобслуживание, а сам он находится в Киеве и не намерен никуда уезжать. В пресс-службе Ставницера заявили, что бизнесмен отправился в командировку и вернется в ближайшие дни.

По данным СМИ, один из бортов Рината Ахметова улетел в Цюрих 30 января, еще один якобы покинул страну сегодня. Также 30 января из Украины якобы улетел Виктор Пинчук.

12 февраля, как пишет издание, из Украины улетели Вадим Столар и Василий Хмельницкий, в пресс-службе Хмельницкого сообщили, что он вместе с командой отправился на учебу и вернется в Украину 20 февраля. Поездка была запланирована за три месяца, сообщили там и добавили, что дети бизнесмена остаются в Украине.

Также, по информации «Украинской правды», частный самолет на 50 мест заказал нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Игорь Абрамович. Источники издания говорят, что этот борт должен вывезти однопартейцев и родных нардепа в Вену.

10 февраля Украину покинули Вадим Новинский и Александр Ярославский, добавило издание.